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«Зенит» интересуется младшим братом Погребняка
Спорт

«Зенит» интересуется младшим братом Погребняка

Сегодня 12:03
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«Зенит» интересуется младшим братом Погребняка

Санкт-Петербург, 26 декабря. Петербургский клуб «Зенит» ведет переговоры с нападающим «Томи» Кириллом Погребняком, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Как стало известно ФАН, петербургский клуб ведет переговоры с нападающим «Томи» Кириллом Погребняком. 24-летний форвард, вероятнее всего, поедет на первый сбор сине-бело-голубых с основным составом, после которого судьба футболиста будет определена.

Кроме того, весьма вероятно также приобретение 23-летнего крайнего защитника «Волгаря» Сергея Зуйкова. Футболист обратил на себя внимание умением сыграть на обоих флангах и также, вероятно, отправится на сборы с главной командой. При этом на футболиста также претендуют «Амкар», «Терек» и московское «Динамо».

Отметим, что Кирилл Погребняк – младший брат бывшего нападающего «Зенита» и сборной России Павла Погребняка, ставшего в 2008 году лучшим бомбардиром в победном для петербуржцев Кубке УЕФА. 

Ранее сообщалось, что защитник футбольного клуба «Норшелланд» Андреас Макшо действительно попал в сферу интересов петербургского «Зенита». 

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Алексей Громов
#кирилл погребняк
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