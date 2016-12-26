Атташе посольства Ирака найден мертвым в Москве

Москва, 26 декабря. Атташе культурного отдела посольства Ирака скончался в Москве. Согласно сообщению, поступившему в полицию, 46-летний дипломат умер прямо на рабочем месте в здании посольства Ирака на Погодинской улице.

По слова осведомленного источника, у произошел сердечный приступ, сотрудники посольства вызвали скорую помощь. Прибывшие на место медики лишь констатировали смерть дипломата. В настоящее время на месте работают сотрудники следственных органов, передает Life.

Как сообщала «Газета.ру», ранее в Татарстане полуторагодовалого ребенка убило током.