Вспышка над Черным морем не имеет отношения к крушению Ту-154

Москва, 26 декабря. Вспышка, которая была замечена в небе над Черным морем, не имеет отношения к крушению самолета Ту-154 Минобороны России. Об этом в понедельник заявил неназванный источник в оперативном штабе по ликвидации последствий авиакатастрофы.

«Установлено, что запись была сделана примерно через полчаса после того, как самолет пропал с экранов радаров, и не имеет к нему никакого отношения», — пояснил он.

В оперативном штабе считают, что назвать точную причину крушения самолета можно будет после анализа радиолокационных данных и изучения бортовых самописцев. Кроме того, необходимо осмотреть двигатели самолета, передает агентство «Интерфакс».

Напомним, что самолет Ту-154, на борту которого находились участники музыкального ансамбля, врачи, журналисты и военные, направлялся в Сирию из Адлера. Воздушное судно потерпело крушение вскоре после вылета. Как сообщает Газета.Ru, Минобороны надеется в течение дня установить точное место крушения самолета.