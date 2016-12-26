Кутуньо объяснил, почему отказался лететь в Сирию с ансамблем Александрова

Рим, 26 декабря. Итальянский певец Тото Кутуньо мог погибнуть во время крушения самолета Ту-154 над Черным морем вместе с ансамблем Александрова. Однако итальянец не смог полететь.

Кутуньо рассказал журналистам, как стечение обстоятельств спало его от гибели на борту Ту-154. Как оказалось, итальянского певца пригласили выступить в Сирии. Однако у него уже были планы, и он был вынужден ответить отказом.

Артист отметил, что считает ансамбль Александрова «изумительными людьми» и выразил слова соболезнования семьям погибших.

«У меня много связанных с ними воспоминаний, самое приятное из них — наше выступление на Фестивале в Сан-Ремо, куда я пригласил их», — вспоминал Кутуньо.

Напомним, на борту разбившегося Ту-154 также находилась глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза, передает Ura.Ru.