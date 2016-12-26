Сирия сегодня: атаки ИГ у Алеппо, бои под Пальмирой, Россия против ООН

Сирия, 26 декабря. Российский представитель в ООН раскритиковал решение Генассамблеи о создании группы по расследованию военных преступлений. ИГ атакует город недалеко от Алеппо. Сирийские войска бьются с боевиками под Пальмирой. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

ООН хитрит

Генассамблея ООН приняла решение о создании группы по расследованию военных преступлений в Сирии, после чего ее раскритиковал российский представитель в ООН Виталий Чуркин. Свою критику он обосновал просто: ассамблея не уполномочена создавать такие структуры. Плюс созданная структура будет расследовать военные преступления на добровольные пожертвования, что тоже заставляет усомниться в ее объективности и независимости.

Может случиться так, что те силы, которые дадут образованной группе деньги, будут требовать от нее определенных результатов — наверняка это давление будет направлено против Дамаска и президента республики Башара Асада. Чуркин посетовал, что многие члены ООН готовы голосовать за любое решение по Сирии, даже особо не вдумываясь: только бы там были слова про необходимость мира в стране и прекращение насилия.

Атаки ИГ у Алеппо

Алеппо от террористов успешно освобожден, но те не оставляют попыток вернуть утраченное. В 40 километрах к востоку от города бойцы сирийской армии смогли отразить атаку «Исламского государства» (арабское название — ДАИШ, запрещено на территории РФ). Боевики пытались прорваться к рубежу правительственных войск на территории летного училища, в районе города Дейр-Хафир.

Попытка потерпела неудачу: около 50 террористов ликвидированы, уничтожен их транспорт. Оставшиеся в живых силы ИГ поспешно отступают, преследуемые сирийской армией у населенных пунктов Мешрефа-Бу-Джаббар и Эль-Бейджан. Группировка ИГ с начала осени регулярно пытается напасть на Дейр-Хафир, но каждый раз этот форпост сирийских войск оказывается для них крепким орешком.

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Бои под Пальмирой

В то же время борьба с ИГ продолжается и к западу от Пальмиры, где, по последним данным, сирийские военные уничтожили около 25 боевиков. Столкновение произошло недалеко от военного аэродрома Т-4, который ИГ уже пыталось атаковать в этом месяце, но также без особого результата.

В то же время на севере Сирии боевики устроили теракт: около 30 мирных жителей города Эль-Баб погибли, пытаясь покинуть город. Они подорвались на минах и самодельных взрывных устройствах, которые ранее заложили радикальные исламисты. Об этом, в частности, сообщает генштаб Турции. Турецкие ВС пытаются выбить боевиков из города, но пока безуспешно, хотя еще три дня назад президент Эрдоган прогнозировал, что операция в Эль-Бабе близится к своему логическому завершению.