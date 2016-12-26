FAN-TV Лента новостей
Сирия сегодня: атаки ИГ у Алеппо, бои под Пальмирой, Россия против ООН
Новости Сирии

Сирия сегодня: атаки ИГ у Алеппо, бои под Пальмирой, Россия против ООН

Сегодня 12:36
550

Сирия сегодня: атаки ИГ у Алеппо, бои под Пальмирой, Россия против ООН

Сирия, 26 декабря. Российский представитель в ООН раскритиковал решение Генассамблеи о создании группы по расследованию военных преступлений. ИГ атакует город недалеко от Алеппо. Сирийские войска бьются с боевиками под Пальмирой. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

ООН хитрит

Генассамблея ООН приняла решение о создании группы по расследованию военных преступлений в Сирии, после чего ее раскритиковал российский представитель в ООН Виталий Чуркин. Свою критику он обосновал просто: ассамблея не уполномочена создавать такие структуры. Плюс созданная структура будет расследовать военные преступления на добровольные пожертвования, что тоже заставляет усомниться в ее объективности и независимости.

Может случиться так, что те силы, которые дадут образованной группе деньги, будут требовать от нее определенных результатов — наверняка это давление будет направлено против Дамаска и президента республики Башара Асада. Чуркин посетовал, что многие члены ООН готовы голосовать за любое решение по Сирии, даже особо не вдумываясь: только бы там были слова про необходимость мира в стране и прекращение насилия. 

Атаки ИГ у Алеппо

Алеппо от террористов успешно освобожден, но те не оставляют попыток вернуть утраченное. В 40 километрах к востоку от города бойцы сирийской армии смогли отразить атаку «Исламского государства» (арабское название — ДАИШ, запрещено на территории РФ). Боевики пытались прорваться к рубежу правительственных войск на территории летного училища, в районе города Дейр-Хафир.

Сирия сегодня: атаки ИГ у Алеппо, бои под Пальмирой, Россия против ООН

Попытка потерпела неудачу: около 50 террористов ликвидированы, уничтожен их транспорт. Оставшиеся в живых силы ИГ поспешно отступают, преследуемые сирийской армией у населенных пунктов Мешрефа-Бу-Джаббар и Эль-Бейджан. Группировка ИГ с начала осени регулярно пытается напасть на Дейр-Хафир, но каждый раз этот форпост сирийских войск оказывается для них крепким орешком.

Читайте по теме: Сирия сегодня: охота на ИГИЛ, ВКС РФ доставили гумпомощь в Алеппо

Бои под Пальмирой

В то же время борьба с ИГ продолжается и к западу от Пальмиры, где, по последним данным, сирийские военные уничтожили около 25 боевиков. Столкновение произошло недалеко от военного аэродрома Т-4, который ИГ уже пыталось атаковать в этом месяце, но также без особого результата. 

В то же время на севере Сирии боевики устроили теракт: около 30 мирных жителей города Эль-Баб погибли, пытаясь покинуть город. Они подорвались на минах и самодельных взрывных устройствах, которые ранее заложили радикальные исламисты. Об этом, в частности, сообщает генштаб Турции. Турецкие ВС пытаются выбить боевиков из города, но пока безуспешно, хотя еще три дня назад президент Эрдоган прогнозировал, что операция в Эль-Бабе близится к своему логическому завершению. 

комментарии
Максим Вручный
Новости партнеров
Эксклюзив

Перенджиев: Алеппо станет главным форпостом Дамаска в Сирии

Сегодня 13:09
72

Сирия сегодня: атаки ИГ у Алеппо, бои под Пальмирой, Россия против ООН

Сегодня 12:36
550

«Хромая утка» бандеровцу не товарищ: почему отменен визит Гройсмана в Израиль

Сегодня 12:33
342

Сирия новости 26 декабря 2016 12.30: в Идлибе ВВС Сирии уничтожили группу боевиков ИГ, САА наступает на ССА в Дамаске

Сегодня 12:30
241

Остатки летней роскоши подчищают на Московском проспекте в Питере. ФАН-ТВ

Сегодня 12:09
137
Показать еще
Новости по теме

Перенджиев: Алеппо станет главным форпостом Дамаска в Сирии

13:09

Пальмира и Алеппо показали потребность в компактном оружии — эксперты

11:34

Сирия: более 50 боевиков ИГ ликвидированы к востоку от Алеппо

9:59

Сирия сегодня: охота на ИГИЛ, ВКС РФ доставили гумпомощь в Алеппо

9:50

Сирия: боевики обстреляли Дамаск, Алеппо и Хаму

0:12
Перейти в раздел
Прямая трансляция

Остатки летней роскоши подчищают на Московском проспекте в Питере. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Глава Кубани рассказал, как сочинцы на лодках пытались спасти выживших в катастрофе Ту-154

13:11

Перенджиев: Алеппо станет главным форпостом Дамаска в Сирии

13:09

Фрегат «Адмирал Горшков» войдет в состав ВМФ РФ в 2017 году

13:08

Докризисный уровень: полпред ДНР охарактеризовал ситуацию в Донбассе

13:06

Скорбящие по Доктору Лизе москвичи возлагают цветы у офиса «Справедливой помощи»

13:04

Стало известно, какие вещи обнаружены на месте крушения Ту-154 в Черном море

13:03

Глава Минкультуры РФ обещает обязательно восстановить ансамбль Александрова

13:01

Медведев обещает оказать помощь семьям жертв авиакатастрофы Ту-154

12:58

Утверждены новые тарифы на проезд в петербургском метрополитене

12:57

Полпред ЛНР: Дейнего: Будем работать над выполнением «Минска-2» до победного конца

12:56

Морская авиация Тихоокеанского флота получит партию новых Ка-29

12:47

Шойгу поручил ускорить выплаты семьям погибших при крушении Ту-154

12:46
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Глава Кубани рассказал, как сочинцы на лодках пытались спасти выживших в катастрофе Ту-154
Читать
Закрыть