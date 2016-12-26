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Глава СБУ предсказал последствия катастрофы Ту-154 для мирового сообщества
Украина

Глава СБУ предсказал последствия катастрофы Ту-154 для мирового сообщества

Сегодня 12:05
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Глава СБУ предсказал последствия катастрофы Ту-154 для мирового сообщества

Киев, 26 декабря. Два трагических события — гибель российского посла в Турции и авиакатастрофа самолета ТУ-154 Минобороны РФ будут иметь последствия для мирового сообщества, уверен глава СБУ Василий Грицак в эфире ток-шоу «Hard Talk» на телеканале «112 Украина».

По словам Грицака, рано еще говорить о причинах авиакатастрофы.

«В любом случае, мне не нравится только тот факт, что, действительно, недавно погиб посол России в Турции при известных всем обстоятельствах, и сегодня самолет. Это может иметь определенные последствия для мирового сообщества», — обозначил свою точку зрения 

Грицак заметил, что одновременная гибель такого количества людей – это трагедия для государства. Глава СБУ заметил, что у него слишком мало данных, чтобы делать беспристрастные выводы.

Ту-154 Минобороны РФ потерпел крушение 25 декабря над Черным морем, недалеко от Сочи. На борту были 92 человека.

комментарии
Таисия Григорьева
#василий грицак
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