«Хромая утка» бандеровцу не товарищ: почему отменен визит Гройсмана в Израиль

Украинский премьер Владимир Гройсман призвал «не драматизировать» ситуацию, связанную с переносом его визита в Израиль. Об этом сообщил пресс-секретарь главы правительства Дмитрий Столярчук, фактически разрушив надежды на очередную внешнеполитическую «перемогу», которыми жила вся киевская политэлита последнюю неделю.

Этот сложный и многогранный «еврейский вопрос»

Отмена Биньямином Нетаньяху долго и тщательно готовившегося официального визита премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Израиль, встреченная господином Гройсманом с печальным «пониманием», позволяет судить о некоторых нюансах, ранее ускользавших от внимания широкой общественности.

Как известно, после прихода к власти нынешних правителей Украины официальный Иерусалим их признал и поддержал. Впрочем, так поступили практически все страны мира — так что сам по себе факт признания ни о чем не говорит. Такова позиция Израиля: если в какой-то стране есть власть, если эта власть признана и если она не декларирует открытый антисемитизм, то с ней работают. А «новый Киев» официально антисемитизм не декларировал, даже наоборот, всячески выражал Израилю симпатию. К тому же, по итогам «революции достоинства» в первые ряды новых киевских элитариев прорвалось немало влиятельных украинских евреев (которых весьма емко и метко назвали «еврейскими бандерами»), имеющих широкие связи в Стране обетованной.

Безусловно, определенные моменты в идеологии и в «пантеоне героев» новой, «постмайданной» Украины шокировали и вызвали раздражение у многих в Израиле. Это недовольство, в конце концов, прорвалось в известной речи Реувена Ривлина, президента Израиля, произнесенной с трибуны Верховной рады и мягко напомнившего о том, что по сути «новые герои» — преступники и убийцы. Это честное заявление израильского политика было встречено воем и улюлюканьем, но впоследствии эту тему замазали и забыли. Так называемые «ручные евреи» Украины, вроде небезызвестного Иосифа Зисельса, публично осудили «невзвешенное мнение» главы еврейского государства и в очередной раз заявили, что «на Украине юдофобии нет». В итоге тема, поднятая Ривлиным, понемногу иссякла, а сотрудничество Израиля и Украины продолжалось.

«Вашингтонский обком» действует, но там меняется первый секретарь...

В значительное мере такая весьма невнятная позиция Израиля и, по сути, молчание в ответ на дезавуирование слов президента страны, разумеется, объясняется весьма жестким давлением на Иерусалим из Вашингтона. Уходящая администрация Обамы в лице вице-президента Байдена и ряда ответственных сотрудников Госдепа, поставив на «украинскую революцию» очень многое, выступает в роли ее последовательных внешнеполитических лоббистов. А поскольку влияние США на Иерусалим, как известно, традиционно велико, то до определенных пор взаимоотношения Украины и Израиля развивались вполне корректно и спокойно — хотя, конечно, и вне всякой политической логики.

В частности, Израиль выступал на стороне Украины во многих международных организациях. Не так давно, например, когда на повестку дня Генеральной Ассамблеи ООН был вынесен очередной документ об «оккупации Крыма» и «нарушениях прав человека» на российском полуострове, представитель Иерусалима проголосовал в поддержку этого документа, подготовленного Украиной. Он не воспользовался опцией «воздерживаюсь», хотя ясно было, что Москве это по нраву не придется. Кроме того, как затем намекнула западная пресса, голосуя за украинский документ, Израиль «надеялся на взаимность» по аналогичному вопросу о палестинских «территориях».

Тем не менее эти надежды оказались ложными. Пан Ельченко, представитель Украины в ООН, проголосовал «за» антиизраильский документ. В итоге, премьер-министр Нетаньяху отозвал «для консультаций» послов из двух десятков приличных стран, а в качестве репрессалии для Украины «на неопределенный срок» отменил визит пана Гройсмана в Иерусалим. Все это — несмотря на недовольство Вашингтона. По сути дела, таким внешнеполитическим демаршем Нетаньяху дает Украине понять очевидное: для Израиля важны взаимоотношения с будущей администрацией Белого дома, а отнюдь не с «хромой уткой» Обамой или, тем более, с «ручным» Гройсманом, у которого общего с Израилем, пожалуй, только суффикс в фамилии.

Новая метла в Белом доме, старые кровати в украинском борделе

Учитывая особую болезненность для Израиля вопроса о «территориях», удивляться такому решению не приходится. Жесткость тамошнего многолетнего противостояния между евреями и арабами известна. К тому же администрация Обамы все восемь лет его каденции считалась самой «антиизраильской» и «пропалестинской» из всех президентских команд последних десятилетий, включая даже команду Билла Клинтона и команду полузабытого Джимми Картера. Почему так сложилось, объяснять долго и не к месту, но факт есть факт: разногласия между Иерусалимом и Вашингтоном по палестинскому вопросу в какой-то момент дошли до уровня конфронтации, а реальную вероятность победы Хиллари Клинтон в Израиле рассматривали как «максимально негативный вариант из всех возможных».

Победу, однако, одержал Дональд Трамп. Это многое изменило, поскольку «слоны», в отличие от «ослов», традиционно склонны поддерживать Израиль. Костяк же «слонов», ортодоксальные христиане-протестанты, даже не то что склонны, а просто поддерживают еврейское государство на берегах Иордана. Для них Израиль, используя выражение Билла Коутса, является «опорой веры и демократии на Ближнем Востоке». Жесткое заявление избранного президента Трампа, сразу после голосования объявившего, что «в ООН сразу после 20 января необходимо многое менять», лишь подтверждает, что позиции Израиля в США укрепляются.

В такой ситуации политическая логика поведения Украины, вопреки кулуарным договоренностям проголосовавшей за антиизраильскую декларацию, мягко говоря, удивляет. Ясно, что нынешние покровители Украины, уходя в политическую тень, желая сделать гадость и осложнить жизнь команде Трампа, потребовали сделать это. Между тем ясно и то, что в сложившейся обстановке — менее чем за месяц до Часа Икс — этим требованием можно было пренебречь, не опасаясь уже никаких карательных мер. И это, судя по грустному «пониманию» пана Гройсмана, очевидно даже людям Порошенко, а уж оппозиция топчется по «преступной ошибке режима» уже вовсю.

И есть отчего. Визит, предполагающий подписание более трех десятков не слишком нужных Израилю, но крайне важных для Украины экономических соглашений, готовился давно, без спешки, с прицелом на февраль–март. Однако после выборов в США киевские политики засуетились до неприличия, они спешат подписать все что нужно, до тех пор, пока заокеанские покровители еще в относительной силе. И все, видимо, шло бы как по написанному, не проголосуй представитель Украины в ООН за злополучную декларацию. Естественно, не по собственному хотению, но с ведома и по указанию президента, действовавшего в данной ситуации во вред и государству, и даже самому себе.

Итак, визит отменен. Оформление уже подготовленных соглашений отложено. Формально на некоторое время, но — как пишут в Израиле — не исключено, что и навсегда. Все же команда Трампа мало заинтересована в Украине, зато уже сейчас не скрывает, что намерена как можно более плотно и по-дружески кооперироваться с еврейским государством. В том числе это сотрудничество будет развиваться и по линии борьбы с терроризмом. Это, в свою очередь, подразумевает послабление в столь чувствительном для Израиля вопросе противостояния с арабским миром. Иными словами, официальный Киев сам, без какой-либо реальной необходимости, только по воле даже не «хромой», а почти мертвой американской утки, сделал себе очень и очень плохо. Что позволяет судить как минимум о полном отсутствии у государства Украина хоть какой-то политической субъектности, ну и о том, что ироническое и устоявшееся наименование господ Порошенко и Гройсмана, Коломойского и Корбана «ж...бандерами» как нельзя лучше характеризует ту тупиковую ветвь развития, которую представляют эти недополитики и их убогое политическое творчество.