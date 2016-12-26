Армия Сирии уничтожила 25 боевиков ИГ под Пальмирой

Пальмира, 26 декабря. Правительственная армия Сирии ликвидировала не менее 25 боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» к западу от города Пальмира.

Как сообщил источник агентства SANA, боевиков уничтожили неподалеку от военной авиабазы Т-4, которую ранее экстремисты ИГ безуспешно пытались захватить.

Напомним, древний сирийский город Пальмира в марте 2016 года был освобожден войсками Асада от боевиков ИГИЛ. В середине декабря официальный Дамаск заявил о том, что боевикам удалось отбить город у правительственной армии страны. Ранее сообщалось, что подразделения сирийской армии удержали авиабазу Т-4 под Пальмирой, несмотря на наступление боевиков.

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