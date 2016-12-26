Фейк чуть не спровоцировал ядерную войну между Израилем и Пакистаном

Лондон, 26 декабря. В социальных сетях политики Израиля и Пакистана бурно обсуждают обнародованную неправдивую информацию о том, что глава министерства обороны Израиля якобы пригрозил нанести ядерный удар по Пакистану, если власти страны пошлют свои войска в Сирийскую Арабскую Республику. Об этом в понедельник сообщает британское издание The Guardian.

По имеющейся информации, в Сети появилась новость о том, что Иерусалим якобы пригрозил нанести ядерный удар по Пакистану в том случае, если Исламабад отправит свои войска в Сирию. После этого в оборонном ведомстве Израиля сообщили, что новость не имеет отношения к действительности, однако глава военного ведомства Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф напомнил, что у его страны также есть ядерное оружие, сообщает АиФ.ru.

В настоящее время официальные лица обеих стран ведут перепалку в социальных сетях.