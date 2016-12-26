ВВС Китая получили первую партию истребителей Су-35

Москва, 26 декабря. Первая партия истребителей Су-35 для ВВС Китая совершила перелет из Комсомольска-на-Амуре на военный аэродром Суйцзы.

Контракт на приобретение российских истребителей был заключен в 2015 году. Документ предусматривает закупку 24 многофункциональных истребителей Су-35 на сумму в два миллиарда долларов. Строительство самолетов ведется на авиационном заводе имени Гагарина, российская сторона уже поставила Китаю четыре истребителя, оставшиеся поставки ожидаются в 2017 и 2018 годах. Российско-китайский договор регулирует и вопросы охраны интеллектуальной собственности, бортовое оборудование современных самолетов защищено от нелицензионного копирования.