Десятки боевиков, включая двух главарей «Талибана», уничтожены в Афганистане

Кабул, 26 декабря. 18 боевиков радикального движения «Талибан», в том числе один из его главарей, были уничтожены в ходе спецоперации на севере Афганистана, сообщает Минобороны страны.

По информации агентства Khaama Press, афганские силовики провели спецоперацию в окрестностях Кундуза. По ее итогам был ликвидирован один из руководителей запрещенного в России радикального движения «Талибан» Гулам Сафи.

В свою очередь МВД Афганистана заявило, что во время боев был убит еще один главарь Мулла Фирос Джихади. При этом в провинции Газни силовики также ликвидировали пятерых и ранили девятерых боевиков.

Напомним, ранее сообщалось, что на юге Афганистана в городе Лашкаргах провинции Гильменд возле полицейской бронированной машины подорвал себя террорист-смертник, управлявший заминированным автомобилем.