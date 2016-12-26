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Злорадный человек из прошлого, или Как русские Макфола в соцсети застыдили
Политика

Злорадный человек из прошлого, или Как русские Макфола в соцсети застыдили

Сегодня 14:02
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Злорадный человек из прошлого, или Как русские Макфола в соцсети застыдили

Русские пользователи Twitter заставили бывшего посла США в России Майкла Макфола выразить соболезнования Москве в связи с крушением Ту-154. Как рассказал Федеральному агентству новостей эксперт, Макфол продолжает гнуть свою линию, направленную на ухудшение отношений между Россией и Штатами. Подробнее — в нашем материале.

Все началось с того, что Макфол поздравил подписчиков с католическим Рождеством, при этом на русском языке. Один из русскоязычных подписчиков застыдил политика, подчеркнув, что крушение самолета — национальная трагедия. На что Макфол написал «сделано». 

Злорадный человек из прошлого, или Как русские Макфола в соцсети застыдили

Действительно, он поделился записью российского представительства во Франции в сети Twitter. Наше ведомство выражало сочувствие и соболезнования всем родным и друзьям погибших. Экс-посол добавил к этой надписи свое «+1». Как заметили некоторые пользователи, выглядело это двусмысленно: Макфол вроде бы и присоединялся к соболезнованиям, а вроде бы и акцентировал внимание на том, что одной проблемой и одним поводом для горя в России больше.

«Вчера состоялся диалог в одной известной телепередаче между ведущим Владимиром Соловьевым и представителем нашего МИД Марией Захаровой. Из этого диалога стало понятно, что российская сторона по итогам предварительного расследования убийства посла Карлова в Турции прямо возложила на американские спецслужбы функции заказчика этого преступления. Косвенным подтверждением этого факта явилось молчание Барака Обамы, который никаких сожалений и соболезнований не выразил. Поэтому на сегодня таким людям как Макфол очень хорошо известно, кто и что стоит за подобного рода преступлениями», — комментирует главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

Злорадный человек из прошлого, или Как русские Макфола в соцсети застыдили

И вот сейчас новая катастрофа и Макфол ведет себя так, будто бы что-то знает или догадывается. Вырисовывается одна и та же линия: ее смысл состоит в злорадности.

Читайте по теме: Макфола «уговорили» выразить Москве соболезнования в связи с крушением Ту-154

«Уходящая администрация очень много нанесла вреда российско-американским отношениям, и Макфол был одним из архитекторов этой политики. Та же Захарова в свое время привела эту же причину в ответ на вопрос, почему экс-посол попал в санкционный список России. Вся деятельность Макфола мало отличается от общих усилий демократов по дальнейшему осложнению отношений с использованием того влияния, которое он имеет на российскую аудиторию. Человек все-таки известный», — продолжает эксперт ФАН.

Известно, что на момент написания твита Макфол отмечал Рождество с семьей в штате Монтана — что объясняет в целом его игривое настроение. Пару твитов он посвятил тому, что в США не достать российского пива и сфотографировал бутылочку американского. 

«Время макфолов уходит. Он никогда не будет задействован в администрации Трампа, но в качестве тех сил, выступающих против сближения Москвы и Вашингтона, он еще может принести пользу. Макфол будет оставаться в обойме Демократической партии. Это такой человек из прошлого, профессор Калифорнийского университета, интеллектуал в кавычках, который будет обслуживать демократические мозговые центры и насыщать информационное пространство разного рода слухами. Может быть, он рассчитывал на победу на выборах Хиллари Клинтон и возвращение во властные структуры. Что он будет играть заметную роль в Госдепе или в каких-то международных структурах вроде Совета безопасности, как это было на первых этапах президентства Обамы. Но не судьба», — добавляет Васильев. 

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Дмитрий Пятов
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