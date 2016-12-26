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Глава СПЧ предложил канонизировать Доктора Лизу
Общество

Глава СПЧ предложил канонизировать Доктора Лизу

Сегодня 11:38
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Глава СПЧ предложил канонизировать Доктора Лизу

Москва, 26 декабря. Глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, больше известная как Доктор Лиза, погибшая при крушении самолета Ту-154 в Черном море, должна быть канонизирована, заявил глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Михаил Федотов.

Федотов прокомментировал гибель Доктора Лизы. Он напомнил, что недавно она получила из рук президента России государственную премию за выдающиеся заслуги в области правозащитной деятельности.

«Я убежден, что в лице доктора Лизы мы потеряли не только человека, который в свое время будет канонизирован, как великий русский святой, мы потеряли замечательного человека, — цитирует его Национальная служба новостей. — Потеряли человека, который нес миссию добродетели и совершенно не напрасно».

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге хоспису присвоят имя Елизаветы Глинки, передает «Газета.ru».

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Катерина Тимошенская
#доктор лиза #михаил федотов
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Глава Кубани рассказал, как сочинцы на лодках пытались спасти выживших в катастрофе Ту-154
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