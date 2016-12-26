ДНР: ВСУ дважды за вечер обстреляли из минометов Дебальцево

Донецк, 26 декабря. Военные Вооруженных сил Украины минувшим вечером два раза открывали огонь по окрестностям города Дебальцево из минометов. Об этом в понедельник сообщил источник в силовых ведомствах Донецкой народной республики.

Согласно данным источника, в минувшее воскресенье примерно в 20:30 (21.30 мск) и спустя полтора часа ВСУ открывали огонь по окрестностям Дебальцево из минометов. По уточненной информации, киевские силовики вели огонь из позиций в районе населенного пункта Луганское.

В настоящее время уточняется информация о раненых.

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