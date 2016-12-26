Турецкие курорты летом снова станут самыми популярными среди россиян

Москва, 26 декабря. Летом 2017 года Турция снова станет самым популярным туристическим направлением среди россиян. Как полагает вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов, для этого достаточно прибытия на турецкие курорты 1,5 млн туристов.

«Играет роль соотношение цены и качества. А курорты Греции и Болгарии, заменившие россиянам Турцию, оказались дороже турецких. Плюс сказывается фактор безвизового режима», — пояснил Курносов в интервью газете «Известия».

Представитель АТОР также выразил уверенность, что Турция в следующем году обойдет зарубежные страны по популярности у российских граждан. Более того, если удастся избежать проблем в отношении Москвы и Анкары, то турпоток в Турцию приблизится к показателям «лучших лет».

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