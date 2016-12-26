Роскосмос создаст космического уборщика с реактивным «пылесосом»

Москва, 26 декабря. Специалисты из Центрального научно-исследовательского института машиностроения (структура Роскосмоса) работают над созданием робота для очистки орбиты от космического мусора.

Аппарат будет снабжен ионными двигателями. Один двигатель будет «сдувать» реактивной струей отработанные части ракет, неработающие спутники и другие предметы, засоряющие околоземное пространство, а второй будет работать в обратную сторону, чтобы сам «космический уборщик» при этом не унесло в открытый космос.

«Сколько нужно «дуть» ионной струей — зависит от мощности двигателя. Оценки показывают, что при мощности двигателя около 5 кВт время увода спутника-мишени займет до 15 суток в зависимости от массы и габаритов», — рассказал генеральный директор ЦНИИмаша Олег Горшков.

По словам специалистов, проблема космического мусора с каждым запуском становится все острее. Если ее не решить сейчас, то уже через 100-200 лет люди не смогут запускать космические корабли в космос. Во время каждого запуска на орбите остается 2-3 новых фрагмента: отработанные ступени ракет, разгонный блок, топливный бак или другая часть ракеты, пишет газета «Известия».