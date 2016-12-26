Против совести: почему Украина тормозит обмен пленными в Донбассе   

Украинские власти рассчитывают разморозить процесс обмена пленными в Донбассе в ближайшие дни. Об этом заявил в понедельник, 26 декабря, советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит. Корреспондент Федерального агентства новостей поговорил с экспертом о ситуации с военнопленными и боевой обстановке на линии соприкосновения в зоне конфликта.

По словам Тандита, Киев надеется, что удастся до конца текущего года освободить украинских солдат из плена Донецкой и Луганской народных республик. Он подчеркнул, что СБУ никогда не занимается анонсированием освобождения военнопленных, а «просто делает свое дело».

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин в пятницу, 23 декабря, в ходе пресс-конференции заявил, что обмен пленными между Донбассом и Киевом должен проводиться по формуле «всех на всех». Он отметил, что стороны не должны делать каких-либо исключений, чем в последнее время активно пользуется украинская сторона.

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«Судя по всему, украинские правители делают хорошую мину при плохой игре. Понимая, что время американской администрации Барака Обамы стремительно истекает, они судорожно пытаются успеть на уходящий поезд. Делают заявления, призванные подчеркнуть их «миролюбие» и «готовность к поиску компромиссных решений», пытаются доказать, что они заинтересованы в соблюдении минских соглашений, хотя, на самом деле, это не так. Украинской власти не столько надо вернуть домой, в семьи, своих солдат, сколько устраивать расправы над своими идейными и политическими противниками. Поэтому они держат в своих застенках многих жителей Донбасса и категорически отказываются от формулы обмена пленных «всех на всех», — пояснил ФАН экономический и политический аналитик Владимир Соловейчик.

Почему украинская сторона избегает формулы «всех на всех»? По мнению эксперта, потому, что Киеву нужны политзаключенные для показательных «шоу-процессов над сепаратистами», потому что им нужны заложники в украинских тюрьмах, потому что они надеются свести счеты с захваченными ими противниками режима Петра Порошенко.

«Мотив нежелания выполнения минских соглашений тоже имеет место. Украинская власть подписала их под давлением побед ополченцев Новороссии в страхе полного военного поражения. Эти соглашения киевских правителей не устраивали ни тогда, ни сейчас. С чем связано прощупывание Вооруженных сил Украины позиций ополченцев под Дебальцево? Украина готовит очередные провокации к инаугурации Дональда Трампа. Я не думаю, что возможно масштабное успешное наступление украинских карателей, а вот провокации вполне вероятны. Не исключена и попытка наступления, но не думаю, что она будет для украинцев успешной. Зачем им это? Попытаться изменить позицию Трампа и его окружения по украинскому вопросу, показать, что Украина — «жертва обострения русской агрессии», что ей нужна срочная помощь. Старый прием: сперва чего-то стащить, а потом громко орать: «Держите вора!», — резюмировал Владимир Соловейчик.