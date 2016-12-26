Борьба с «Боярышником»: в РФ запретили продажу непищевой продукции с алкоголем

Москва, 26 декабря. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав человека (Роспотребнадзор) сроком на 30 дней ввела запрет на реализацию спиртосодержащей продукции бытового назначения. Соответствующее постановление опубликовано на сайте ведомства.

Согласно приведенным данным, за исключением парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей розничная торговля будет приостановлена для всей спиртосодержащей непищевой продукции. Соответствующие меры были приняты для противодействия случаям распространения спиртосодержащих жидкостей, употребление которых приводит к отравлению.

Напомним, ранее стало известно, что за выходные число жертв отравления содержащей спирт жидкостью «Боярышник» увеличилось до 76 человек.

Как заявлял ранее вице-премьер России Александр Хлопонин, спиртосодержащие препараты типа «Боярышника» и «Валокордина» в аптеках можно будет приобрести только по рецептам.