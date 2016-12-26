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Пальмира и Алеппо показали потребность в компактном оружии — эксперты
Россия

Пальмира и Алеппо показали потребность в компактном оружии — эксперты

Сегодня 11:34
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Пальмира и Алеппо показали потребность в компактном оружии — эксперты

Алеппо, 26 декабря. Эксперты военных разработок полагают, что компактное автоматическое оружие оптимально подходит для боев в городских условиях.

Бои в Пальмире и Алеппо показали, что в условиях ближнего боя, особенно в помещениях, компактное оружие дает возможность быстрее среагировать на изменяющуюся ситуацию. В частности, бойцы спецназа, вооруженные пистолетами-пулеметами, при зачистке помещений от террористов смогут быстрее менять углы прицела и эффективнее прикрывать своих напарников. Представители Златоустовского машиностроительного завода, сообщают о выпуске партии пистолетов-пулеметов ПП-91 «Кедр», которые отличаются хорошей кучностью боя при различных режимах стрельбы и подходят для вооружения подразделений специального назначения.

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Алексей Громов
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