Алеппо, 26 декабря. Эксперты военных разработок полагают, что компактное автоматическое оружие оптимально подходит для боев в городских условиях.

Бои в Пальмире и Алеппо показали, что в условиях ближнего боя, особенно в помещениях, компактное оружие дает возможность быстрее среагировать на изменяющуюся ситуацию. В частности, бойцы спецназа, вооруженные пистолетами-пулеметами, при зачистке помещений от террористов смогут быстрее менять углы прицела и эффективнее прикрывать своих напарников. Представители Златоустовского машиностроительного завода, сообщают о выпуске партии пистолетов-пулеметов ПП-91 «Кедр», которые отличаются хорошей кучностью боя при различных режимах стрельбы и подходят для вооружения подразделений специального назначения.