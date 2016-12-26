Уборщица-мигрантка бросила новорожденную малышку в подъезде в Новом Уренгое

Новый Уренгой, 26 декабря. Уборщица одного из кафе в Новом Уренгое бросила новорожденную малышку в подъезде.

Как стало известно, мигрантка из Кыргызстана бросила свою собственную, только что родившуюся малышку в подъезде дома.

Младенца, укутанного в трикотажное полотенце, обнаружил один из жителей дома еще в прошлую субботу, 24 декабря. Правоохранительные органы уже установили личность 19-летней девушки. Недоношенную малышку госпитализировали в медицинское учреждение, женщину также пришлось положить в больницу, сообщает Ura.ru.

По данным полиции, женщина умышленно оставили девочку на бетонном полу в подъезде. В настоящее время полиция проводит проверку.