СК РФ выяснил мотив убийства 12-летней девочки в Москве

Москва, 26 декабря. Следствие просит суд заключить под арест подозреваемого в убийстве 12-летней девочки на юго-востоке Москвы. Оказалось, что данный мужчина был сожителем родственницы ребенка, а преступление было совершено на почве ревности.

«Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу», — отмечается в сообщении СК РФ.

В ведомстве заявили, что мотивом страшного преступления было чувство ревности и мести к родственнице девочки, сообщает Газета.Ru.

Напомним, что мужчина был задержан в ночь на 25 декабря. Он пытался бежать из страны, однако после того как был пойман, признал свою вину в содеянном.