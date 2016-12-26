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Ученые узнали, как определить таланты человека по цвету глаз
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Ученые узнали, как определить таланты человека по цвету глаз

Сегодня 11:26
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Ученые узнали, как определить таланты человека по цвету глаз

Вашингтон, 26 декабря. По цвету глаз человека можно узнать, какими талантами его наделила природа, заявили американские ученые.

По словам специалистов, о талантах человека можно узнать по цвету радужной оболочки его глаз. Самыми талантливыми, по этой теории, оказались голубоглазые представители человечества. Как утверждают эксперты, они наиболее успешны, амбициозны и практичны.

Серебро досталось обладателям карих глаз. Однако в их случае ученые обратили внимание, что эти люди менее довольны своей карьерой и менее благополучны.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили в одной из самых глубоких пещер на Земле древний штамм бактерии Paenibacillus, передает «Газета.ru».

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Катерина Тимошенская
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Глава Кубани рассказал, как сочинцы на лодках пытались спасти выживших в катастрофе Ту-154
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