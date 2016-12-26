Минтранс прояснил ситуацию со строительством ж/д подходов к Керченскому мосту

Москва, 26 декабря. Сроки работ по строительству железнодорожных подходов к мосту через Керченский пролив остаются неизменными. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта России.

«Сроки выполнения работ по строительству железнодорожных подходов остаются неизменными. Финансирование на проект строительства запланировано начиная с 2017 года», — цитирует пресс-службу ведомства РИА Новости.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что есть риск изменения сроков строительства Керченского моста, поскольку на конкурс по прокладке ж/д подходов к объекту не было подано ни одной заявки.

Добавим, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Керченский мост и вся сопутствующая инфраструктура должны быть построены качественно и сданы в эксплуатацию в срок. Также российский лидер подчеркнул хорошие темы воздвижения мостового сооружения.

Кроме того, министр транспорта РФ Максим Соколов сообщал, что строительство Керченского моста по многим параметрам завершено на 50%. По его словам, все строительные работы идут по графику, передает Газета.Ru.