Ученые назвали самый «некрасивый» день для женщин

Лондон, 26 декабря. Британские ученые сделали неожиданное открытие, обнаружив, что красота женщин тускнеет в середине рабочей недели. Слабее всего женские чары становятся в среду, когда недельный пик жизненной активности уже пройден. Усталый вид может негативно отразиться на общей привлекательности, в связи с чем психологи советуют дамам не назначать свидания в этот день.

При этом в четверг женщины начинают постепенно привыкать к рабочему темпу, в связи с чем их состояние улучшается. Этот вывод подтверждает тезис предыдущих изысканий, в ходе которых было установлено, что лучший день для секса — это четверг, когда уровень мужских и женских гормонов увеличивается в пять раз.