Известного рэпера расстреляли в центре Нью-Йорка

Нью-Йорк, 26 декабря. Неизвестный мужчина совершил покушение на знаменитого рэп-исполнителя Роланда Коллинза, более известного как Трой Эйв.

По имеющимся данным, ЧП произошло в Бруклине. Машина музыканта Maserati была расстреляна неизвестными преступниками. Отмечается, что две пули попали в боковое стекло. Стрелок скрылся с места.

Эйв, невзирая на ранения, сумел свернуть на обочину, после чего бросил транспортное средство и добрался до медицинского учреждения, пишет газета «Известия».

Медики оценивают состояние исполнителя как стабильное. В настоящее время правоохранительные органы приступили к расследованию произошедшего.