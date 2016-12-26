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Украинский режиссер злорадствует над убийством посла РФ в Турции: Это только начало
Украина

Украинский режиссер злорадствует над убийством посла РФ в Турции: Это только начало

Сегодня 11:04
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Украинский режиссер злорадствует над убийством посла РФ в Турции: Это только начало

Киев, 26 декабря. Украинский пропагандист и по совместительству режиссер фильма «Хайтарма» Ахтем Сейтаблаев цинично и мерзко прокомментировал новость об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова.

Сейтаблаев заявил, что убийство посла — это расплата России за действия в Сирии. 

«Это только начало», — добавил меджлисовский активист.

По мнению украинского режиссера, российский дипломат «получил свое» и «собаке — собачья смерть». Как заявил Сейтаблаев, с Россией якобы только так и нужно разговаривать, так как русские «другого языка не понимают».

Ранее министр иностранных дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что убийство Карлова было совершено при участии группы лиц.

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Катерина Тимошенская
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