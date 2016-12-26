Дамаск: армия Сирии ведет бои за водозабор

Дамаск, 26 декабря. Правительственные войска Сирии стремятся освободить от террористов водозабор в долине реки Барада, снабжающий водой сирийскую столицу.

23 декабря боевикам удалось захватить стратегически важный водозабор на границе с Ливаном, который снабжает водой Дамаск. Террористы отравили воду дизельным топливом, после чего городские власти были вынуждены отключить централизованное водоснабжение, сообщает Газета.ру. До начала наступления командование сирийской армии предложило исламистам покинуть район Вади-Барада, однако террористы ответили отказом. Правительственные войска продолжают наступление и в данный момент вплотную подошли к двум поселениям, находящимся вблизи водозабора.