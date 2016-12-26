Торговые войны в южных морях: Трамп продолжит курс Обамы на конфликт с Китаем

Министерство иностранных дел Китая направило в США официальную ноту протеста. Причина — подписание президентом США Бараком Обамой военного бюджета на 2017 год, предусматривающего усиление американо-тайваньского военного сотрудничества.

Поскольку Тайвань является частью китайской территории, такое сотрудничество будет вмешательством во внутренние дела страны, заявляет официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. «Мы призываем американскую сторону выполнять взятые на себя обязательства по этому вопросу, прекратить военные контакты и поставку вооружения Тайваню, чтобы избежать ущерба китайско-американским отношениям, стабильности и миру в Тайваньском проливе», — настаивает он.

Не секрет, что серия инцидентов в Южно-Китайском море уже серьезным образом осложнила американо-китайские отношения. Понятно, что продолжающееся сближение Тайваня и США лишь ухудшит это и без того тяжелое положение дел. Будет ли потому протест Пекина услышан в Вашингтоне? Или же президент Обама — а вслед за ним и президент Трамп — продолжат курс на обострение отношений с Китаем? Во всем этом Федеральному агентству новостей помог разобраться политолог Леонид Крутаков.

«Это решение Обамы можно расценивать как однозначный выход США из всех совместных соглашений, подписанных с Китаем. Это лишь продолжение курса на эскалацию отношений, начавшегося с прохода американского эсминца вблизи архипелага искусственных островов Спратли. Нужно понимать, что Южно-Китайское море, где эти острова расположены, уже превратилось в основной драйвер мировой экономики. Кто контролирует его акваторию, тот и контролирует этот драйвер. Теперь уже очевидно, что все попытки двух крупнейших экономических держав мира договориться по этому поводу закончились», — приводит свою точку зрения политический обозреватель.

Финальная точка в переговорах между Китаем и США была поставлена в Лиме, на последнем саммите АТЭС, добавляет Крутаков. Там Китай ясно дал понять, что не намерен принимать предложенные ему условия экономического «партнерства» с США.

Так, в этом году истекает «испытательный срок» Китая во Всемирной торговой организации (ВТО), в течение которого Пекин должен был предпринять ряд шагов по реформированию своей экономики. Главный из них — это лишение Международного банка Китая государственного статуса. США уже проделали эту процедуру с Центральными банками многих европейских государств. Настаивают они и на необходимости проведения ее в Китае. В Пекине резонно опасаются, что подобный шаг превратит их Центробанк, фактически, в один из филиалов Федеральной резервной системы США — в структуру, чьей единственной функцией будет соизмерение внутреннего оборота с внешним долларовым поступлением.

«В Лиме Китай заявил, что не будет этого делать. Фактически, это был ультиматум американцам. Какие варианты действий остались у США после этого? Они могут объявить Китай нерыночной страной и исключить его из ВТО. Но Китай — крупнейшая мировая экономика, по паритету покупательной способности он обгоняет даже сами США. Сверх того, Китай — главный торговый партнер Штатов. Исключение его из ВТО, таким образом, было бы равносильно расколу мира», — продолжает Крутаков.

Поняв, что такие решительные меры нецелесообразны, да и невозможны, Вашингтон решил пойти другим путем. Он взял курс на военно-политическое сдерживание Китая. Отсюда и все эксцессы в Южно-Китайском море, и внимание к Тайваню. США, фактически, планируют превратить это небольшое островное государство в свой «авианосец» под боком у КНР. Все для того, чтобы угрожать морской торговле Китая и, таким образом, поставить ее под свой контроль.