Климатологи бьют тревогу: в Арктику пришла настоящая жара

Москва, 26 декабря. Научные работники Национального управления океанических и атмосферных исследований сообщили об аномальном повышении температуры в районе Северного полюса.

Специалисты сообщили, что в ближайшем будущем, а речь идет о неделях, Арктика погрузится в реальную оттепель. По оценкам ученых, воздух может прогреться до отметки в 0 градусов.

Климатологи боятся, что такое рекордное повышение температуры может стать причиной таяния ледников, а это может вызвать еще ряд температурных изменений.

Научные сотрудники объясняют внезапно пришедшую в Арктику весну воздушными массами теплого воздуха, которые нагрянули в регион из северной Атлантики.

Как ранее сообщала Газета.Ru, один из известных американских климатологов заявил, что приход зимы в США зависит от погоды в Сибири.