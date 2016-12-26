Ученые определили дату исчезновения Земли

Брюссель, 26 декабря. Бельгийские ученые заявили, что смогли вычислить дату исчезновения Земли.

Ученые при изучении этого вопроса основывались на данных L2 Puppis, так как этот объект имеет массу, аналогичную Солнцу. Как оказалось, Земля будет уничтожена после превращения ближайшей к нам звезды в гиганта. Это произойдет через пять миллиардов лет.

Ранее специалисты Национального управления океанических и атмосферных исследований сообщили, что температура в Арктике может достигнуть нуля градусов уже в ближайшие годы. Это приведет к все более интенсивному таянию ледников, добавили при этом специалисты.