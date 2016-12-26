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Звезда Голливуда «похоронила» вместо Джорджа Майкла другого музыканта
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Звезда Голливуда «похоронила» вместо Джорджа Майкла другого музыканта

Сегодня 10:58
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Звезда Голливуда «похоронила» вместо Джорджа Майкла другого музыканта

Лос-Анджелес, 26 декабря. Голливудская актриса Сара Мишель Геллар «похоронила» музыканта Боя Джорджа вместо певца Джорджа Майкла, скончавшегося на 54-м году жизни.

«Ты и правда хочешь сделать мне больно? Похоже, это так, 2016-й — #ripboygeorge. Я действительно была одной из твоих самых преданных поклонниц», —  написала американская актриса в своем микроблоге в Twitter.

Поклонники Геллар обратили ее внимание на курьезную ошибку, после чего пост был удален. Актриса позже опубликовала новое послание, в котором назвала смерть Джорджа Майкла «грустной» и призналась, что «усвоила урок».

Знаменитый певец Джордж Майкл скончался у себя дома в графстве Оскфордшир 25 декабря, передает Газета.Ru. Как сообщает издание Billboard, причиной смерти легендарного исполнителя могла стать сердечная недостаточность.

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Ксения Тасманова
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