Десятки тысяч бутылок смертельного лосьона изъяты в Ижевске

Ижевск, 26 декабря. Около 35 тысяч бутылок спиртосодержащей жидкости изъято полицией в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Согласно приведенным данным, в торговой точке, расположенной на оптовой базе в Ленинском районе города Ижевска, был выявлен факт реализации и хранения индивидуальным предпринимателем спиртосодержащей жидкости, опасной для жизни и здоровья граждан. При осмотре на месте была найдена различная продукция: «Лосьон косметический Медовый», «Лосьон косметический Хлебный Люкс», «Лосьон косметический Березовые почки», «Лосьон косметический Боярышник», «Лосьон косметический с экстрактом Красного перца», «Вита септ».

Сейчас правоохранители проводят доследственную проверку, назначено проведение органолептического исследования.

Как сообщает газета «Известия», в ходе проверок имеющихся в продаже спиртосодержащих жидкостей сотрудники Управления Роспотребнадзора по Иркутской области обнаружили стеклоомывающую жидкость «Полярная звезда» и «Каскад 30», где гигиенические нормативы по содержанию метилового спирта превышены в 600 раз.

Напомним, ранее стало известно, что за выходные число жертв отравления содержащей спирт жидкостью «Боярышник» увеличилось до 76 человек.