FAN-TV Лента новостей
Десятки тысяч бутылок смертельного лосьона изъяты в Ижевске
Общество

Десятки тысяч бутылок смертельного лосьона изъяты в Ижевске

Сегодня 11:17
137

Десятки тысяч бутылок смертельного лосьона изъяты в Ижевске

Ижевск, 26 декабря. Около 35 тысяч бутылок спиртосодержащей жидкости изъято полицией в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Согласно приведенным данным, в торговой точке, расположенной на оптовой базе в Ленинском районе города Ижевска, был выявлен факт реализации и хранения индивидуальным предпринимателем спиртосодержащей жидкости, опасной для жизни и здоровья граждан. При осмотре на месте была найдена различная продукция: «Лосьон косметический Медовый», «Лосьон косметический Хлебный Люкс», «Лосьон косметический Березовые почки», «Лосьон косметический Боярышник», «Лосьон косметический с экстрактом Красного перца», «Вита септ».

Сейчас правоохранители проводят доследственную проверку, назначено проведение органолептического исследования.

Как сообщает газета «Известия», в ходе проверок имеющихся в продаже спиртосодержащих жидкостей сотрудники Управления Роспотребнадзора по Иркутской области обнаружили стеклоомывающую жидкость «Полярная звезда» и «Каскад 30», где гигиенические нормативы по содержанию метилового спирта превышены в 600 раз.

Напомним, ранее стало известно, что за выходные число жертв отравления содержащей спирт жидкостью «Боярышник» увеличилось до 76 человек.

комментарии
Тимур Румянцев
#боярышник #ижевск
Новости партнеров
Эксклюзив

Ничем не отличаются от ИГИЛ: в Алеппо «умеренные» пытали людей до смерти

Сегодня 14:38
292

Появилось видео трупов солдат ВСУ, которых бросили на поле боя командиры после «пьяного наступления»

Сегодня 14:25
944

Злорадный человек из прошлого, или Как русские Макфола в соцсети застыдили

Сегодня 14:02
225

Поднимите нам веки!

Сегодня 13:54
293

Месседж для целевой аудитории: Павлив о допросе Саченко в СБУ

Сегодня 13:46
587
Показать еще
Прямая трансляция

Остатки летней роскоши подчищают на Московском проспекте в Питере. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Володин возглавил Парламентское собрание Союза России и Белоруссии

15:24

Число жертв «Боярышника» в Иркутске выросло до 77 человек

15:24

МЧС: В Черном море нашли не фюзеляж, а крупные обломки Ту-154

15:17

Верховный суд РФ отменил оправдательный приговор «приморским партизанам»

15:16

Веет усталостью: Пушков усомнился в заверениях Обамы о победе над Трампом

15:12

Некоторые жертвы крушения Ту-154 были в спасательных жилетах

15:09

Турция отчиталась об эвакуации боевиков из восточных районов Алеппо

15:08

МЧС подтверждает обнаружение фрагментов фюзеляжа Ту-154 в Черном море

15:06

Ученые из Британии придумали, как передавать поцелуй по смартфону

15:05

Актеру сериала «Молодежка» не хватило места в рухнувшем Ту-154

15:05

Сирия: армии Дамаска и Анкары могут встретиться под Алеппо

15:03

ДНР: ВСУ перебросили под Донецк дивизион «Акаций»

15:01
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Володин возглавил Парламентское собрание Союза России и Белоруссии
Читать
Закрыть