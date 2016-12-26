Дамаск уже третий день остается без воды

Дамаск, 26 декабря. Население сирийской столицы уже третий день остается без водоснабжения. Власти города были вынуждены отключить подачу воды 23 декабря.

Боевикам террористических группировок удалось захватить стратегически важный источник воды в долине Вади-Барада, который находится недалеко от границы с Ливаном. Террористы отравили источник дизельным топливом, городские власти были вынуждены отключить централизованное водоснабжение. Жители Дамаска жалуются, что без электричества еще можно жить, без воды значительно сложнее. В Дамаске проживают полтора миллиона человек, еще более трех миллионов проживают в пригородах. В городе временно ограничена подача воды, горожане пользуются накопленными запасами, сообщает Газета.ру.