Некоторых погибших в авиакатастрофе Ту-154 можно опознать визуально

Москва, 26 декабря. В Бюро судебно-медицинской экспертизы департамента здравоохранения города Москвы в Тарном проезде прибыли машины с первыми телами погибших в результате крушения военного самолета Ту-154. По предварительной информации, некоторых людей можно будет опознать визуально, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

К Бюро уже подъехали психологи МЧС, имеющие огромный опыт работы с родственниками погибших в авиакатастрофах, а так же машины скорой помощи. Пока не известно, в каком состоянии тела, но по сообщениям с места поиска, возможно визуальное опознание некоторых пассажиров. В скором времени начнутся первые экспертизы. Родственники уже сдают генетический материал для анализов.

Напомним, что самолет Минобороны РФ Ту-154, который летел из Адлера в Сирию, разбился вскоре после взлета. Помимо военных на борту воздушного судна были врачи, журналисты и члены музыкального ансамбля. Причины крушения пока не уточняются.