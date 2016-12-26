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Савченко сегодня в Киеве расскажет про децентрализацию Украины
Украина

Савченко сегодня в Киеве расскажет про децентрализацию Украины

Сегодня 10:39
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Савченко сегодня в Киеве расскажет про децентрализацию Украины

Киев, 26 декабря. Депутат Верховной рады Надежда Савченко в понедельник даст пресс-конференцию в Киеве на тему «Концепция системных изменений Украина как унитарного децентрализованной республики».

Во время встречи с журналистами парламентарий намерена обнародовать новую общественную платформу РУНА (движение, реформы, революция украинского народа). Помимо Савченко в пресс-конференции примут участие сотник Майдана Назар Мухачев, атаман ОО «Украинское казацкое войско» Теодор Дьяков (Киев) и представитель экспертной группы «Народный суверенитет» (Львов). 

Встреча будет проходить по адресу Киев, ул. Шамрыло, 23, начало в 11.00. Для участия представителям СМИ необходимо получить аккредитацию. Напомним, что Надежда Савченко оказалась в центре скандала после того, как провела тайную встречу с лидерами ДНР и ЛНР в Минске. В понедельник Служба безопасности Украины допросила народную избранницу по поводу этих переговоров.

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Геннадий Плющев
#надежда савченко
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