Сирия: несколько десятков мирных жителей погибли при атаке ИГИЛ в Аль-Бабе

Аль-Баб (Сирия), 26 декабря. Несколько десятков мирных жителей были убиты в результате нападения боевиков экстремистской группировки «Исламское государство» (деятельность запрещена на территории РФ) на сирийский город Аль-Баб. Об этом сообщает в понедельник агентство Reuters со ссылкой на заявление военных Турции.

Так, по меньшей мере 30 мирных жителей были убиты в результате атаки террористов, сообщает Газета.Ru.

По данным Reuters, атака ИГИЛ произошла 25 декабря. Согласно информации агентства, таким способом экстремисты хотели помешать людям бежать из сирийского города.

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