Франция новости 14 июля 2018 07.00: в Париже продолжаются тяжелые бои, Лазурный берег атаковали смертники на дронах

ФАН предлагает своим читателям реконструкцию событий во Франции в ближайшем будущем. Перед вами сводка из воюющего Парижа за один день, основанная на прогнозах аналитиков, предполагающих резкое обострение ситуации в Европе в ближайшие годы.

Париж, 14 июля. В 18-м муниципальном округе продолжаются тяжелые бои между подразделениями запрещенной террористической организации «Шарли аль Ислам» и гражданскими активистами из формирований «Фронта освобождения от неверных имени мученика Франсуа Олланда». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) во Франции Бенджамин Спортуш (Benjamin Sportouch).

Повстанцы «Фронта освобождения от неверных» смогли закрепиться на высшей отметке холма Монмартр, разместили там батарею тяжелых минометов и успешно атакуют позиции боевиков «Шарли аль Ислам» и других радикальных организаций. В ходе обстрелов гибнут и мирные жители. Так, за прошедшую ночь в результате прямого попадания мины погибло более 20 учащихся воскресной школы-медресе «Мирас».

Четвертый округ

В восточной части острова Сите, в четвёртом округе города подразделения Свободной французской армии (СФА) смогли остановить танковую атаку правительственной армии. Сообщается, что самые тяжелые бои прошли в районе Нотр-Дам де Пари (Notre-Dame de Paris), где было сожжено не менее восьми танков. Заметим, что в связи с танковой атакой жилого квартала дипломатические представительства многих стран выразили французским властям протест.

«Армия должна руководствоваться принципами гуманизма и уважения прав граждан. Использование тяжелой военной техники приводит к неоправданным жертвам среди мирного населения. Необходимо искать пути к мирному решению конфликта, который унес уже десятки тысяч жизней невинных людей», - сообщается, в частности, в заявлении пекинского информационного агентства «Синьхуа».

Седьмой округ

Как сообщает один из английских информационных порталов, ВВС Франции и Германии совместно проводят бомбардировки опорных пунктов террористов в районе музея Родена, где расположена крупнейшая база радикалов. По данным источника, боевикам был нанесен значительный урон в технике и живой силе, однако террористы смогли сбить один самолет коалиции. Сообщается также, что французская армия в скором времени начнет масштабную операцию против радикалов в регионе.

При этом в социальных сетях распространяются фотографии, из которых можно сделать вывод об огромных потерях среди мирного населения. «Убиты не менее 50 мирных жителей, десятки ранены. Люди не понимают, за что их бомбят правительственные войска, проклинают президента и его армию», - сообщают в соцсетях.

Международная гуманитарная организация «Разноцветные каски» обвинила американских пехотинцев, штурмующих Йенский мост, в ведении запрещенных методов войны. Международные наблюдатели сообщают об использовании кассетных и фосфорных бомб самолетами ВВС США, при помощи которых американские войска пытаются уничтожать беспилотные катера-дроны, начиненные взрывчаткой.

Ранее сообщалось, что такие катера взорвали и сожгли плавучий отель «Хилтон-палаза», в котором размещалось свыше тысячи американских пехотинцев. В ответ ВВС США подвергли бомбардировке плавучие базы повстанцев в районе Йенского моста, однако одна из бомб попала в Эйфелеву башню, вызвав там пожар. В настоящее время башня полностью уничтожена и используется только снайперами противоборствующих сторон.

Одиннадцатый округ

Правительственные войска не смогли зачистить помещения дворца Гарнье (Palais Garnier) от вооруженных фанатиков из организации «Движения за равноправное доминирование» (ДЗРД). Члены этой организации, представляющие в своем составе анархистов, сексуальных девиантов и трансгендеров, вот уже пятый месяц удерживают в Танцевальном фойе оперы свыше 400 заложников из числа мусульманских радикалов. Сообщается о чудовищных пытках, которым подвергают фанатики ДЗРД своих религиозных противников. Совет муфтиев Франции уже выразил в связи с этим протест, однако преступники продолжают свои издевательства, ежедневно выкладывая видеролики с пытками на свой канал в YouTube.

Очевидцы сообщают о больших потерях правительственных войск в ходе последней попытки штурма здания оперы. Официальные СМИ о потерях не сообщают, а указывают на успешную операцию, в ходе которой были освобождены Большое и Актёрское фойе, а также библиотека. Также сообщается, что в ходе боев был уничтожен крупный оружейный склад боевиков, также разрушена часть их укреплений. Другие подробности проведения операции пока уточняются.

Французская Ривьера

Юго-восточное Средиземноморское побережье Франции атаковали смертники на дронах, сообщают очевидцы в социальных сетях. Тяжелые дроны смогли поднять фугасы весом 40-50 кг, которые обрушились на отели по всей прибережной полосе к западу от Марселя. Сообщается, что дронами управляли смертники на заминированных автомобилях. Эти автомобили затем также подрывались в самых людных местах. Подробностей пока не приводятся, но, судя по сообщениям с мест, на Лазурном берегу сейчас царит полный хаос, число жертв исчисляется сотнями.

При этом правительство Франции выпустило коммюнике, в котором утверждает, что ситуация находится под контролем.