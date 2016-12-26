Первые тела жертв крушения Ту-154 доставлены в морг Москвы

Москва, 26 декабря. Первые тела погибших при крушении Ту-154 министерства обороны Российской Федерации доставлены в судебно-медицинский морг «Царицыно» в Москве.

Как стало известно, 111-й Центр судебно-криминалистической экспертизы Минобороны и Бюро судебной медицинской экспертизы будут заниматься опознанием останков, передает Life.

Ранее сообщалось, что на данный момент МЧС и Министерство обороны России увеличили район поиска тел и обломков самолета Ту-154 до 7 километров от берега.

Читайте также: Глава Минтранса летит из Сочи с докладом для Медведева по крушению Ту-154

Напомним, что самолет Минобороны РФ, на борту которого находились военные, артисты, врачи и журналисты, разбился по дороге в Сирию. Жертвами авиакатастрофы стали 92 человека.