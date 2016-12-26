Неизбежная перестройка: как Трамп пустит под нож большую часть указов Обамы

Основная часть указов, которые ранее были подписаны президентом Соединенных Штатов Бараком Обамой, будет отменена в самое ближайшее время после инаугурации Дональда Трампа. Об этом заявил бывший спикер палаты представителей Конгресса Ньют Гингрич. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с экспертом о следующих шагах Трампа на посту президента.

По мнению Гингрича, «наследие» Обамы — надувная кукла, которая постепенно сдувается. Политик уверен, даже сам Обама осознает это. Гингрич отметил, что указы еще пока действующего президента на 60% или 70% будут аннулированы Трампом.

Бывший спикер представителей Конгресса считает, что Барак Обама в глубоком отчаянии. Для того, чтобы остановить этот процесс, он делает отвлекающие Трампа маневры. Обама пытается скомпрометировать республиканцев и заставить их либеральных союзников переметнуться в стан демократов.

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«Дональд Трамп пришел к победе под лозунгами, обещавшими принципиально иной курс американской власти, причем немалая часть истеблишмента его поддержала. Поэтому политика нового президента будет радикально отличаться от проводившейся его предшественником. Программа Трампа предусматривала изменения во многих сферах. Перемены неизбежны как во внешней, так и во внутренней политике, и именно об этом идет речь, когда Ньют Гингрич прогнозирует отмену такой большой доли указов Барака Обамы. Для России же такое решение будет важным и в тактическом, и в стратегическом плане», — пояснил ФАН военный и политический эксперт фонда «Народная дипломатия» и представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков.

По мнению эксперта, лоббирование Трампом перезапуска американской экономики, его планы по отношению к финансовой политике могут грозить неприятными последствиями не только Китаю, который новым президентом и его окружением считается главной угрозой могуществу США. Отмена некоторых экологических ограничений, налоговые изменения и возможное повышение ключевой ставки Федеральной резервной системы Соединенных Штатов могут спровоцировать снижение цен на нефть и ослабление мировых валют по отношению к доллару. Это невыгодно для России, но в то же время должно стимулировать процессы модернизации и диверсификации ее экономики.

«Кроме того, в ближайшей перспективе можно ожидать также и отмены ряда санкций для возобновления совместной деятельности, в которой заинтересован американский бизнес, близкий к Республиканской партии и Трампу, что поставит под вопрос и целесообразность европейских санкций, введенных во многом под давлением Обамы. Но наиболее значимым представляется изменение внешнеполитического курса США. Глобалистская элита потерпела поражение, и ее агрессивные планы теперь провалились. Неизбежна перестройка системы международных отношений от стремления к однополярности к настоящему многополярному миру. Сейчас уже ясно, что эре поощрения распространения международного терроризма и «цветных революций» пришел конец, что принципиально важно для обеспечения безопасности на планете», — считает Сергей Простаков.

Новые реалии, заметил аналитик, несут и риски, и возможности для России. С одной стороны, США Трампа будут враждебны Китаю, что потребует от Москвы дипломатических талантов для того, чтобы не оказаться пострадавшей от вероятного конфликта Вашингтона и Пекина. С другой стороны, появится потенциал по формированию собственного мирового полюса на основе уже имеющихся объединений (ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, БРИКС) и встраиванию его в новую, более справедливую систему международных отношений.