Певец Тото Кутуньо мог оказаться среди пассажиров рухнувшего Ту-154

Рим, 26 декабря. Итальянский певец Тото Кутуньо признался, что мог оказаться среди пассажиров летевшего в Сирию самолета Ту-154, который потерпел крушение в Черном море.

«Я в шоке от этой трагедии, потому что месяц назад они связались с моим менеджером, чтобы пригласить меня в Сирию для участия в том же концерте 29 декабря. Весьма вероятно, что мы должны лететь сначала в Москву, а оттуда в Сирию, но у нас уже были планы, и нам пришлось отказаться», — цитирует итальянского исполнителя РИА Новости.

Знаменитый певец добавил, что на творческом пути несколько раз пересекался с ансамблем имени Александрова. Также Кутуньо выразил соболезнования семьям жертв авиакатастрофы, отметив, что погибшие были «прекрасными людьми».

Напомним, следовавший из Сочи в Сирию Ту-154 с 92 людьми на борту потерпел крушение накануне утром. Ранее министр транспорта РФ Максим Соколов озвучил основные версии авиакатастрофы — это техническое состояние воздушного судна и ошибка пилотирования.

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