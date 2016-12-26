Сдачу стадиона «Зенит-Арена» перенесли на неопределенный срок

Санкт-Петербург, 26 декабря. Сдачу в эксплуатацию футбольного стадиона на Крестовском острове «Зенит-Арена», которая была намечена на понедельник, перенесли.

В настоящее время точная дата сдачи не известна, но в Смольном сообщили, что это произойдет в течение этой недели. Отметим, что оформление прав футбольного клуба «Зенит» на новый стадион назначено на март будущего года.

По информации комитета по строительству Смольного, для передачи стадиона рассматриваются два главных пути, один из которых, заключение с АО «Футбольный клуб «Зенит» договора аренды стадиона, а второй — заключение с АО «Футбольный клуб «Зенит» соглашения концессии, сообщает Life.ru.

Напомним, что первый официальный матч на стадионе запланирован на 23 апреля грядущего года.