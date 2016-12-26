Смертник атаковал автомобиль полиции в Афганистане, есть жертвы

Эль-Кувейт, 26 декабря. На юге Афганистана в провинции Гильменд прогремел мощный взрыв. По данным телеканала TOLOnews, в городе Лашкаргах возле полицейской бронированной машины подорвал себя террорист-смертник, управлявший заминированным автомобилем.

Как рассказал губернатор провинции Омар Звака, по меньшей мере один полицейский в результате взрыва погиб, ранения получили еще трое правоохранителей. Глава Национального директората безопасности провинции Гильменд стал главной целью нападения. О его состоянии в настоящее время ничего не сообщается.

Напомним, 24 декабря в одном из восточных кварталов сирийского города Алеппо, куда начали возвращаться мирные жители, прогремел мощный взрыв.