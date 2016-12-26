Минобороны РФ установило траекторию полета потерпевшего крушение Ту-154

Сочи, 26 декабря. Эксперты проанализировали имеющиеся данные и установили траекторию полета потерпевшего крушение в Черном море самолета Ту-154. Об этом в понедельник сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций оборонного ведомства России.

По данным Минобороны, воздушное судно Ту-154 упало в шести километрах от черноморского побережья. Для этого специалисты изучили данные объективного контроля с радиолокационных установок.

Отмечается, что поисковые работы на месте крушения не прекращаются, невзирая на не самые лучшие погодные условия. Согласно информации ведомства, задачи по воздушному мониторингу обстановки выполняют экипажи пяти вертолетов и расчеты БПЛА «Орлан-10».

Следовавший из Сочи в Сирию самолет с 92 пассажирами на борту пропал с радаров спустя несколько минут после взлета из сочинского аэропорта 25 декабря.