ДНР: ВСУ открыли минометный огонь по Коминтерново

Донецк, 26 декабря. Киевские войска минувшей ночью обстреляли из минометов село Коминтерново на юге Донецкой народной республики, сообщил глава Новоазовского района Анатолий Яновский.

По словам Яновского, обстрел начался ночью около 1.30. ВСУ на протяжении трех часов обстреливали из минометов село Коминтерново.

Информация о жертвах и разрушениях не поступала, сообщает Донецкое агентство новостей.

Отметим, ранее сегодня сообщалось, что в Луганской народной республике ВСУ за сутки 12 раз нарушили режим прекращения огня.

