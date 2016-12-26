Глава Минтранса летит из Сочи с докладом для Медведева по крушению Ту-154

Москва, 26 декабря. Министр транспорта России Максим Соколов представит премьер-министру страны Дмитрию Медведеву доклад о ситуации с крушением самолета Ту-154 в Черном море.

Соколов возвращается из Сочи в Москву. Глава министерства транспорта РФ представит главе правительства доклад, в котором расскажет о ситуации с крушением Ту-154.

«Министр транспорта РФ покидает Сочи, будет управлять деятельность комиссии дистанционно, — подтвердили информацию в ведомстве. — Сегодня Соколов предоставит доклад премьер-министру Дмитрию Медведеву».

Ранее специалисты провели анализ данных и определили траекторию полета Ту-154.