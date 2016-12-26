Савченко рассказала СБУ о своей встрече с лидерами ДНР и ЛНР

Киев, 26 декабря. Служба безопасности Украины в понедельник допросила депутата Верховной рады Надежду Савченко по поводу ее переговоров с лидерами ДНР и ЛНР в Минске. Об этом в понедельник заявил лидер ведомства Василий Грицак.

Он осудил действия Савченко, отметив, что считает ненормальной ситуацию, когда украинский депутат и член комитета по обороне встречается с лидерами республик Донбасса на территории третьей страны. Грицак обратил внимание на то, что эта встреча проводилась с отключенными мобильными телефонами и соблюдением требования конспирации, сообщают украинские СМИ.

Напомним, что Надежда Савченко была исключена из состава украинской делегации ПАСЕ вскоре после встречи в Минске, где ей удалось провести переговоры с руководителями Донецкой и Луганской народных республик.