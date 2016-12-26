Москва, 26 декабря. Певица Пелагея рассказала, что была знакома с главой благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизаветой Глинкой, больше известной как Доктор Лиза, которая находилась на борту самолета Ту-154, потерпевшего крушение в Черном море.

Пелагея назвала гибель Доктора Лизы невосполнимой утратой. Певица подчеркнула, что глава фонда «Справедливая помощь» была очень светлым человеком.

«Мы встретились несколько лет назад, — рассказала артистка. — Я наблюдала за ее действиями и мне очень жаль, что такие люди так рано уходят.»

Напомним, Елизавета Глинка погибла накануне утром в крушении самолета Ту-154 над Черным морем.

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