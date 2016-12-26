Берлинский террорист подговаривал племянника принести дядю в жертву ИГИЛ

Берлин, 26 декабря. Устроивший теракт в Берлине Анис Амри вынуждал племянника продемонстрировать преданность «Исламскому государству» (террористическая организация запрещена в РФ) убийством своего дяди. Об этом сообщил источник в полиции Туниса.

По информации собеседника издания Telegraph, берлинский террорист не только пересылал деньги племяннику, чтобы тот прибыл в Европу, но и подговаривал родственника убить дядю, который женился на старшей сестре Аниса Амри.

19 декабря в центре Берлина грузовик на полном ходу протаранил толпу посетителей рождественской ярмарки. В результате теракта погибли 12 человек, еще несколько десятков пострадали. Подозреваемого в совершении преступления Амри ликвидировали итальянские полицейские на окраине Милана.

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