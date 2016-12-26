Сирия: более 50 боевиков ИГ ликвидированы к востоку от Алеппо

Бейрут, 26 декабря. Сирийские войска и отряды ополченцев отражают атаки боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в 40 км к востоку от города Алеппо. Террористы пытаются прорваться к оборонительному рубежу правительственных сил в районе Дейр-Хафир на территории летного училища.

Как сообщает информагентство САНА, атаку на оборонительный рубеж удалось отбить, и сирийская армия начала преследование террористов около населенных пунктов Мешрефа-Бу- Джаббар и Эль-Бейджан. По данным представителя военного командования, были убиты свыше 50 боевиков, уничтожены их военно-транспортные средства.

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Боевики ИГ с сентября 2016 года регулярно нападают на Дейр-Хафир. Далее в этом направлении находится другой оборонительный рубеж — военный аэродром Квейрас, освобожденный ранее при поддержке ВКС РФ.