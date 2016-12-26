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Житель Петербурга сварил собственную мать заживо
Происшествия

Житель Петербурга сварил собственную мать заживо

Сегодня 10:02
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Житель Петербурга сварил собственную мать заживо

Санкт-Петербург, 26 декабря. В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который облил свою мать кипятком из чайника. Женщина скончалась в больнице от многочисленных ожогов.

Полицейские задержали безработного мужчину 1990 года рождения, который три недели назад во время ссоры облил горячей водой из чайника свою мать. Бригада скорой подъехала к дому на Малом проспекте Васильевского острова и госпитализировала пострадавшую. У нее диагностировали множественные ожоги туловища, рук и ног.

21 декабря потерпевшая скончалась. Как сообщил источник Федерального агентства новостей, в отношении ее сына возбуждено уголовное дело.

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Ксения Тасманова
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Водолазы подтвердили обнаружение обломков Ту-154 на дне Черного моря
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